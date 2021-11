Austria, lockdown per i no vax: «Sta funzionando»

In Austria il lockdown dei no vax funziona. A dirlo è il premier austriaco Alexander Schallenberg. La dura restrizione per i non vaccinati è entrato in vigore dalla mezzanotte di oggi, ma gli effetti sono già ben tangibili.

Sta già dando i risultati sperati dal governo austriaco, con un aumento repentino delle vaccinazioni. Schallenberg, infatti, ha dichiarato: «Dopo gli sviluppi degli ultimi giorni, l'aumento delle persone nei centri di vaccinazione dimostra che la nostra minaccia, associata alle restrizioni, ha funzionato».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 21:33

