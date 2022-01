Austria, ex moglie investe e uccide la compagna e il figlio del marito

Ha investito e ucciso la nuova compagna dell'ex marito e il figlio di 5 anni nel sud dell'Austria. Non una tragica fatalità, ma un delitto motivato dalla gelosia per la nuova famiglia. Ha confessato la premeditazione la 37enne romena che ha travolto con l'auto una donna di 43 anni e il bambino uccidendoli. La 37enne avrebbe agito per vendetta, ma nega di aver visto il piccolo. L'obiettivo era la rivale, almeno da quanto ha raccontato alla polizia.

Leggi anche > India, giocano con i videogame invece di curare i pazienti in ospedale: il video choc

L'incidente è avvenuto in Carinzia in una zona residenziale a Villaco con un limite di velocità di 30 km/h. L'automobilista si è fermata solo mezzo chilometro dopo in un bosco. A causa di varie ferite e un forte choc si è resa necessaria la sedazione della conducente. Nel frattempo la polizia ha scoperto che le due donne si conoscevano e in passato erano legate sentimentalmente allo stesso uomo. Tutti e tre sono di origine romena e vivono in Austria. La scorsa notte la 37enne ha poi confessato la premeditazione durante un lungo interrogatorio in ospedale, dove resta ricoverata sotto stretta sorveglianza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 23:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA