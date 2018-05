Former Socceroo John Kosmina on A-League goal mix-up: Technology is only as good as the people that operate it, so obviously the guy that was on the VAR last night was incompetent, and it's a pity that that goal stood.



L'applicazione dela ogni livello del calcio mondiale è uno dei temi più 'caldi' in questi giorni, anche alla luce delle recenti richieste, da parte di Juventus e Roma, della sua introduzione anche nelle competizioni Uefa. Nel nostro campionato, ormai a ridosso della prima stagione con questa tecnologia, l'esperimento ha funzionato e c'è grande attesa per il primo Mondiale con il. Dall'altra parte del mondo, però, il VAR è sotto accusa perché la sua mancata applicazione ha deciso ilinNella finalissima di campionato, infatti, ilsi è imposto per 1-0 suigrazie ad un gol di, viziato però da un evidente fuorigioco. Sul tiro dell'attaccante, infatti, la visuale del portiereè disturbata da un altro calciatore del Melbourne, che si trovava al di là dell'ultimo difensore. Inevitabili le polemiche, anche perché non si è trattato di un erroneo 'silent check' da parte degli arbitri addetti al Var, semplicemente perché un problema tecnico ha impedito, proprio nella partita più importante della stagione, di dirigere la gara con l'ausilio di tutti i replay.Il clamoroso guasto ha costretto, numero uno della, la massima divisione del calcio australiano, ha chiedere scusa per quanto accaduto: «In questo caso, la tecnologia stessa ha fallito e non erano disponibili le immagini con le angolazioni migliori per poter individuare quel fuorigioco. Si tratta di un episodio accaduto per la prima volta in tutta la stagione, ma proprio nel momento più importante. Comprendiamo la delusione e la frustrazione dei Newcastle Jets e dei suoi tifosi, ora stiamo cercando di capire cosa è realmente accaduto e cosa possiamo fare per evitare che un fatto simile si ripeta». Qualche ora più tardi, un comunicato ufficiale della lega calcistica australiana ha confermato che il guasto ha riguardato lae che il problema non è durato per tutta la partita, ma solo per la prima parte del gioco, quella in cui è arrivato il gol decisivo, ma il ripristino delle condizioni ottimali era giunto ormai troppo tardi per annullare il gol. Una beffa incredibile che lascia ancora più amareggiati i Newcastle Jets.