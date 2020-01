Lo zoo di Mogo è devastato dagli incendi ma lo staff mette eroicamente in salvo tutti gli animali

Giovedì 2 Gennaio 2020, 12:20

Da settimane le fiamme stanno devastando l'. Le notizie che arrivano oltreoceano sono preoccupanti e drammatiche: morte, distruzione, e lo spettro dei cambiamenti climatici. Ma in mezzo al disastro ambientale, c'è spazio anche per delle belle notizie. Come quella che arriva da Mogo, nello Stato sud-orientale del Nuovo Galles del Sud. Lo staff dello zoo privato di Mogo, infatti, ha affrontato eroicamente gli incendi, riuscendo a mettere in salvo tutti gliLo zoo di Mogo ospita la più grande collezione didi tutta l'Australia. Ma al suo interno vivono tante altreanimali: zebre e rinoceronti, leoni e tigri, giraffe, panda, lemuri e via dicendo. In totale, lo zoo di Mogo ospita circa duecento esemplari di più di quaranta specie. Martedì 31 dicembre, gli incendi che stanno devastando buona parte dello stato australiano, hanno raggiunto anche Mogo. Lo staff dello zoo, tuttavia, hamesso a rischio la propria vita per salvare quella degli animali dalle fiamme. E, fortunamente, nessuno fra uomini e animali è rimasto vittima degliNonostante un'ordine di evacuazione della zona, i custodi dello zoo hanno scelto di restare pergli animali. Chad Staples, il direttore dello zoo di Mogo, ha raccontato ai microfoni della ABC questa pericolosa vigilia del nuovo anno. «Il cielo era nero come a mezzanotte, sebbene fosse giorno. Il rosso delle fiamme intorno a noi. Sembrava l'. La situazione era apocalittica», ha confessato Staples, che poi ha ringraziato «il magnifico lavoro dello staff. Amano gli animali come se fossero una famiglia. Quelli che possiamo, li stiamo ospitando dentro le nostre case. Senza l'aiuto dei custodi non saremmo riusciti a portarli in salvo». Sulla pagina Facebook dello zoo, il direttore Staples ha ringraziato chiunque abbia donato qualcosa per aiutare a rimettere in sesto il parco naturale e a curare gli animali feriti.Un lieto fine per lo zoo di Mogo, ma ilalla radice resta pericolosamente irrisolto. La gravissima siccità e le temperature eccessivamente alte che stanno sfiancando l'Australia da settimane, estremizzate dall' emergenza climatica mondiale , aumentano i rischi e le conseguenze dannose di questa e altre ondate d'incendi. Stavolta è finita bene, ma purtroppo non va sempre così. Anzi, umani e animali in(e non solo) stanno già soffrendo e morendo a causa della crisi ambientale odierna.