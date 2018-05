Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unadi sette persone, tra cui, è stata trovata morta venerdì in un villaggio inin quella che è considerata la peggiore sparatoria di massa del paese degli ultimi 22 anni.L'orrore è avvenuto in una fattoria nella parte sudoccidentale del Paese. Secondo la polizia potrebbe trattarsi di un caso di. I media locali scrivono che nella fattoria di Osmington - una comunità rurale con appena 135 residenti situata a 270 chilometri a sud di Perth - vivevano tre generazioni di una stessa famiglia e due degli adulti erano i nonni dei bambini.Il commissario di polizia Chris Dawson, accorso sulla scena dopo una telefonata di un uomo che non è stato identificato, si è limitato a dire che i corpi di due adulti sono stati trovati fuori dalla fattoria, mentre gli altri cinque si trovavano all'interno. Due armi da fuoco sono state rinvenute sul posto.Le vittime sono Katrina Miles e i suoi quattro figli furono tra le vittime. Con lei anche i suoi genitori Peter e Cynda Miles. Un vicino le ha definite "persone adorabili".