Fino in Australia a bordo di un camion militare riadattato a “casa mobile”: una famiglia austriaca vende tutto e inizia a girare il mondo

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima hanno investito tutti i loro soldi per rendere abitabile undi oltre 40 anni fa. Poi, con la loro “casa mobile”, sono partiti per andare alla scoperta del mondo insieme a loro figlio Lennox di sette anni. Gli insoliti avventurieri che in 24 mesi hanno già visitato altrettanti Paesi, sono gli austriaci, un fotografo professionista, e la sua compagna Maria, entrambi di Salisburgo. Come racconta il “Daily Mail”, la coppia nomade con pargolo al seguito al momento sta esplorando, in attesa di capire quale sarà la tappa successiva del viaggio.La scelta di vendere l’unica casa di proprietà di Leander e Maria, acquistare un vecchio Mercedes Benz LA911B, riadattarlo ad abitazione e girare il mondo a bordo di questa stramba, è arrivata due anni fa. Oggi, dopo tanti luoghi attraversati, visitati e vissuti, il fotografo austriaco spiega al “Mail online Travel”: «Per noi questa non è una vacanza, ma un vero e proprio. Con Maria – aggiunge Leander – avevamo già viaggiato tanto in dieci anni, trascorsi a contatto con la natura e con le culture più diverse,che incontravamo. Una sensazione che, probabilmente, solo i veri viaggiatori conoscono e che, però, ci abbandonava troppo in fretta, quando tornavamo a casa», continua il giovane avventuriero.Così, nel 2017, la coppia ha trasformato il mezzo militare acquistato in un’abitazione mobile completamente autosufficiente: l’abitacolo è stato dotato di toilette, doccia, salottino, cucina e due stanze da letto. Poi, una volta messo in moto il motore, è iniziato un, stavolta in compagnia del piccolo Lennox. Dall’Austria verso est, passando per i Balcani e l’Asia, fino a raggiungere l’Australia, le avventure non sono di certo mancate e si trovano tutte: le notti sotto il cielo stellato della Siberia, le traversate durante le tempeste di sabbia in Iran e le soste di fronte allo scenario mozzafiato delle montagne innevate del Tajikistan, giorno dopo giorno, hanno riempito le pagine di Instagram, Facebook e del blog “www.aKela.world” curate dalla coppia. Il viaggio, per questa famiglia austriaca di nomadi,. Le complicazioni maggiori sono le barriere linguistiche, gli ostacoli burocratici per ottenere il visto e le difficoltà di imbarcare il veicolo sulle navi per gli spostamenti.i Paesi che i tre esploratori porteranno nel cuore per sempre sono il Kirghizistan, il Tajikistan e la Mongolia, ma le esperienze indimenticabili sono molte di più. Come quella nell’affascinante e tormentato deserto iraniano, attraversato per una piccola parte in motocicletta da Lennox e da suo papà Leander, che spiega: «ha sette anni, ama viaggiare e vivere in questo camion. Ma per lui i momenti complicati non sono pochi. Gli mancano spesso gli amichetti e altri bambini con cui socializzare». Lennox nella sua “casa mobile” studia e fa i compiti.Per lui, i genitori hanno scelto, senza seguire un programma scolastico standard. Perché seppure ancora non si conosca la tappa successiva del viaggio, la coppia è certa dia girare il mondo a bordo del camion: «Per portare le diversità vicine a nostro figlio – spiega Leander – e per estendere il suo e il nostro orizzonte; ma anche per avere ogni giorno qualcosa di nuovo da scoprire e riservarcidi tenere la vita nelle nostre mani. Ognuno di noi ha bisogno di sapere cosa ci renda davvero felici. Ma come si dice? La vita - conclude il fotografo austriaco - comincia dove finisce la nostra comfort zone».