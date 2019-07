Aurora come “La bella addormentata”: «La narcolessia mi ha cambiato la vita»

Martedì 9 Luglio 2019, 18:25

Unda cui non riesce ai. Aurora è come l'omonima protagonista del film Disney,, e come il personaggio animato cade in un sonno profondo da cui fa fatica a svegliarsi. Peccato che però quella della 19enne di Fossano, in provincia di Cuneo, non sia una finzione cinematografica ma una difficile realtà con cui deve convivere ogni giorno della sua vita.che spesso la costringe a dormire anche per 12 ore di fila. La diagnosi è arrivata dopo diverso tempo con il nome di sindrome di Kleine-Levin, conosciuta anche come sindrome della Bella Addormentata, un raro disordine neurologico che colpisce soprattutto gli adolescenti. La 19enne ha raccontato la come ha scoperto questo disturbo a FanPage: «Una mattina mentre andavo a scuola con mio fratello sono caduta improvvisamente e da quel momento mi capita di avere questi svenimenti, episodi che io chiamo così ma non so cosa siano di preciso. Entro in una specie di sonno dal quale nessuno riesce a svegliarmi, come se stessi in coma».che è sempre stata una ragazza molto attiva. Il disturbo la porta a dormire per molte ore durante la gioranata, spesso quando si svegli accusa disturbi motori, ha difficoltà ad alzarsi e le capita anche di avere dei vuoti di memoria. La ragazza ha scelto di non seguire una cura farmacologica, ha specificato che lo ha fatto in passato ma gli effetti collaterali sono stati devastanti.non può più fare e insegnare nuoto, né prendere la patente, ma ha detto che non vuole arrendersi e ha deciso che scriverà un libro per raccontare la sua storia.