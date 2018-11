Domenica 11 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un male improvviso non le ha lasciato scampo e così si è spenta a 40 anniattrice nota sul piccolo schermo e in produzioni targate. La donna è morta didopo aver raccolto 7mila sterline su Go Found Me per aiutare i genitori a sostenere le spese del suo funerale.Tutto è iniziato quando i medici le hanno detto che aveva poche settimane di vita. Era in vacanza a Newcastle il mese scorso per festeggiare il suo quarantesimo compleanno. Non si è sentita bene e ha rimandato la partenza, per poi scoprire che era una malata terminale.La donna, che avrebbe voluto assistere all'uscita del suo ultimo lavoro televisivo, ha chiesto ad amici e fan di aiutarla economicamente per le esequie. «I miei genitori hanno perso già un figlio, non voglio che paghino un altro funerale», ha detto Shirley poco prima di morire, alludendo alla scomparsa del fratello. La donna voleva anche ricongiungersi con la sua famiglia perché impossibilitata a tornare a casa.«Ora sono a cura di un ospedale palliativo a Newcastle, ho amici meravigliosi a Newcastle che mi amano e sostengono, ma ho bisogno della mia famiglia qui. Vengo dalla Scozia e sono stata informata che non sto bene per viaggiare, quindi passerò il mio prezioso tempo qui a Newcastle fino alla morte», si legge sulla sua pagina Go Fund Me. Shirley è morta nel sonno mercoledì 7 novembre. L'avviso è apparso sulla pagina così come la cifra raccolta e donata in suo onore.