Attore muore assiderato in strada: si era addormentato su una panchina dopo aver girato una serie tv

dopo essersi addormentato su una. Un attore di Hong Kong è morto congelato nel corso della notte dopo aver dormito su una panchina lungo il litorale vicino al centro di Tsim Sha Tsui. Il 64enne Lau Ho-chi è stato trovato privo di vita a causa delle temperature che sono scese di oltre 23 gradi. L'uomo non dormiva da tempo in casa perché non poteva permettersi leAveva problemi finanziari e non era in grado di permettersi di affittare un appartamento a Hong Kong, una delle città più costose del mondo, così, nonostante fosse abbastanza conosciuto per le sue performance e anche qualche collaborazione in tv, era costretto a vivere in strada. Secondo le ricostruzioni della polizia, come riporta il Daily Mail, l'attore aveva finito le riprese sul set intorno alle 4 del mattino per una serie tv. Ha deciso di restare nelle vicinanze per poter riprendere il lavoro il mattino seguente, così si è addormentato.Hong Kong è una città piena di contraddizioni: una retribuzione media si aggira intorno ai 4 euro l'ora e la media di un appartamento in affitto è invece sui 6 mila euro.