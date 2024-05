How I met your mother, attore accoltella la ex compagna e poi fugge al confine col Messico

di Morgana Sgariglia

L'attore Nick Pasqual è stato accusato di tentato omicido per aver accoltellato la sua ex, Allie Shehorn, truccatrice di Los Angeles. Solo tre giorni prima era stato emesso un ordine restrittivo nei confronti dell'attore 34enne. L'uomo in passato ha recitato nella sitcom di successo "How I met your mother", come uno dei ragazzi presenti del MacLaren's Pub. La ragazza di Pasqual ha detto di aver subìto una serie di abusi da parte dell'ex: violenza sessuale, soffocamento e botte con una cintura.

L'episodio è avvenuto giovedì 23 maggio dentro casa della truccatrice e l'attore è stato arrestato questa settimana a Sierra Blanca in Texas mentre tentava di fuggire in Messico. Oltre l'accusa di tentato omicidi l'uomo è colpevole di diversi reati, tra cui violazione di domicilio e lesioni. Sarà estradato a Los Angeles. Se condannato, rischia l'ergastolo.

I precedenti di violenza

L'uomo aveva precedentemente attaccato Shehorn in almeno quattro occasioni.

L'escalation degli abusi, che ha raggiunto il culmine con l'orribile accoltellamento, ha incluso anche un incidente violento il 18 maggio che ha spinto Shehorn a richiedere un ordine restrittivo.Durante l'ultimo episodio di violenza, Shehorn dice di aver tentato di nascondersi nella camera da letto di un'amica che condivide la casa con l'ex coppia.

La dinamica dell'aggressione

Pasqual avrebbe poi cercato di abbattere la porta e quando lei l'ha aperta, gliel'ha spinta contro facendola cadere a terra e battendo la testa. Secondo Shehorn, l'incidente gli ha provocato una commozione cerebrale, oltre alle numerose ferite da arma da taglio riportate, con Pasqual che ha continuato a minacciare l'amica mentre chiamava i servizi di emergenza.

Il GoFundMe per le spese mediche

Pasqual andrà a processo in tribunale: la data è ancora da stabilire. Da sottolineare che l'uomo è fuggito al confine del Messico. Una volta tornato a Los Angeles sarà trattenuto con una cauzione di 1.075 milioni di dollari. Al momento La ragazza ha creato un GoFundMe per far fronte alle crescenti spese mediche.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 21:03

