Attore 22enne ucciso con i genitori a colpi di pistola dal padre della fidanzata

Volevamo solo essere liberi di amare, senza misura. Volevamo esplorare il mondo ed esplorare la vita. Crescere, fianco a fianco, come una sola cosa

, ha scritto in un lungo post su Facebook la fidanzata Isabela.

Vi prego di rispettare questo momento; prima di essere una figura pubblica, era un essere umano. L'essere umano più meraviglioso che esistesse. Attaccare me e gli altri parenti e amici non riporterà in vita nessuno

. facendo fede a quanto sritto da Isabela, inoltre, i due sognavano di sposarsi molto presto.

Ieri ci siamo incontrati di nuovo, dopo mesi sognando questo momento, contando i secondi, i giorni. Il miglior giorno della nostra vita, di gran lunga. Eravamo solo tu ed io, in mezzo a tutte quelle persone. Ricordi, vita mia, che ci siamo sposati per scherzo? Ci siamo scambiati le fedi e abbiamo detto: “Ci stiamo per sposare!”





Chiquititas. La sua morte ha scatenato un’onda di commozione e indignazione in Carla Fioroni, sul suo profilo L'attrice e presentatricesul suo profilo Instagram , ha scritto: Rafael Henrique Miguel era famoso per aver interpretato un orfano in una famosa serie per ragazzi brasiliani,La sua morte ha scatenato un’onda di commozione e indignazione in Brasile , soprattutto nel mondo dello spettacolo.

Mio Dio… sto cercando di capire ma non ci riesco. Hanno ucciso Rafael Miguel, un ragazzo che aveva tutta la vita davanti!!! Che mondo è questo? Mi manca l’aria



L'attore Ricardo Tozzi ha postato una loro fotografia insieme commentato così: «Mio ​​Dio! Un ragazzo così bello, dolce e divertente. Vai in pace Rafinha, insieme ai tuoi genitori! Che tragedia! Che assurdità!». Filipe Cavalcante, collega di Rafael in Chiquitas, saluta l'amico con una foto e scrive: “Va in pace, fratello mio”.

Lunedì 10 Giugno 2019, 17:36

. Domenica scorsa, insieme ai genitori - João Alcisio Miguel, 52 anni, e Miriam Selma Miguel, 50 anni - è stato ucciso dal padre della sua fidanzata.nel quartiere Pedreira, San Paolo, proprio18enne di Rafael, Isabela Tibcherani. Le motivazioni che hanno spinto il padre, Paulo Curpertino Matias, di 48 ​​anni, a fare irruzione nella stanza sparando e uccidendo sul colpo tutti e tre, sono ancora un mistero. Al momento l'uomo è ricercato dalla polizia.».