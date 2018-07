British Airways, paura a bordo: atterraggio d'emergenza a Londra per un aereo proveniente da Napoli

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Grande paura nela notte tra giovedì e venerdì su un volopartito dae diretto all'aeroporto londinese di, il secondo più importante della capitale britannica. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza.L'emergenza è stata dichiarata per un problema tecnico al momento imprecisato sull'aereo, atterrato comunque regolarmente. Incolumi - angoscia a parte - i passeggeri, disimbarcati poco dopo l'atterraggio. La pista è rimasta occupata per un po' dal velivolo per le ispezioni del caso, mentre due voli da Cipro venivano dirottati su altri aeroporti. Poi è stata riaperta.