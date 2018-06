Atterraggio con brivido, sulla pista spunta un alligatore: panico a bordo dell'aereo

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Laviene invasa da une i passeggeri dell'aereo, che stava completando le operazioni d'atterraggio, sono costretti ad attendere alcuni minuti a bordo del velivolo, prima di poter scendere e recarsi verso i gate d'ingresso. È quanto accaduto due giorni fa all'aeroporto internazionale di, in Florida, dove i passeggeri di un volo della compagnia Spirit Airlines sono stati costretti ad attendere l'intervento di alcuni addetti che hanno dovuto allontanare il pericoloso rettile dalla pista.A documentare, con un video, l'accaduto è stato un passeggero del volo, Anthony Velardi. Negli Stati Uniti, non è raro che animali selvatici, compresi dei predatori molto pericolosi anche per l'uomo, si avvicinino nelle zone urbanizzate. Nel caso dell'aeroporto di Orlando, però, l'invasore è senz'altro l'uomo, dal momento che lo scalo internazionale della Florida si estende su una zona piena di specchi d'acqua, dove gli alligatori hanno sempre vissuto. L'intervento dei lavoratori dell'aeroporto si è concentrato sull'allontanamento dell'animale in modo da accertarsi che non tornasse di nuovo sulla pista e che i passeggeri potessero sbarcare in sicurezza. Lo riporta l'Independent