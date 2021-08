Afghanistan, intelligence: «massima allerta» per attacchi in Usa. «Rischio infiltrazioni Isis tra i profughi afghani»

Crisi in Afghanistan. È «allerta massima» negli Stati Uniti per il timore di attacchi sul territorio americani sulla scia dell'evacuazione del Paese e dell'attacco a Kabul. Lo riferisce la Cnn citando una riunione tra i vertici dell'Homeland Security (Dhs) e i responsabili della giustizia federale americana.

Afghanistan, Cnn: «massima allerta» per attacchi in Usa

In particolare, si stanno tracciando «tre minacce principali», compresa l'infiltrazione di cellule dell'Isis o di al Qaeda nel processo di evacuazione in Usa di profughi afghani. «È in corso un approfondito screening di chi entra», ha detto nell'incontro il capo dell'intelligence del Dhs, John Cohen.

12.56 BBC: NEL CAOS ATTACCO KABUL MOLTI UCCISI DA TRUPPE USA «Molte» delle persone morte nell'attentato all'aeroporto di Kabul «sono state uccise dai soldati americani» nella calca e nella confusione seguita alle esplosioni. Lo riferisce l'inviato in Afghanistan della Bbc riportando le parole di alcuni testimoni. «Ho visto militari americani e dietro di loro militari turchi. Gli spari arrivavano da lì, dalle torri», ha raccontato il fratello di una delle vittime, un tassista afghano che era arrivato da Londra per cercare di salvare la sua famiglia. Il Dipartimento della Difesa Usa non ha risposto alla richiesta della Bbc di commentare queste affermazioni.

12.45 DI MAIO,IN SETTIMANA PARTE PIANO ITALIA PER POPOLO AFGHANO «Adesso inizia la fase 2. In settimana partirà il 'piano italiano per il popolo afghanò, che ho illustrato nei giorni scorsi in Consiglio dei Ministri, con la prima riunione della cabina di regia interministeriale, così da coordinare le iniziative per l'accoglienza e la formazione di tanti bambini e ragazzi arrivati in Italia». Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook.

12.30 FRANCIA TERMINA PONTE AEREO Anche la Francia, come la Germania e l'Italia, ha terminato l'operazione per l'evacuazione dei francesi e dei più fragili dall'Afghanistan ma anticipa l'avvio di missioni umanitarie per consentire alle migliaia di afghani che non sono riusciti a partire in questi giorni di partire con altri mezzi.

11.18 KABUL BLOCCATI INGRESSI AEROPORTO PER EVACUAZIONE AFGHANI Le autorità aeroportuali dello scalo di Kabul hanno interdetto tutti gli ingressi per l'evacuazione degli afghani collaboratori della Coalizione alleata. Lo riferiscono fonti di intelligence all'Adnkronos, aggiungendo che i militari Usa che presidiavano i gate dello scalo sono stati sostituiti da miliziani talebani. Contro la chiusura dell'aeroporto sono ora previste proteste da parte della popolazione.

