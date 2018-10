Il brutale attacco di un pitbull a una bimba, la mamma la salva ma il cane la azzanna VIDEO CHOC

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unquello messo in atto da unnei confronti di una. L'ha presa per la testa senza alcuna intenzione di lasciarla andare. Per salvarla è giunta lache in qualche modo, con l'aiuto di due uomini, è riuscita a toglierla dalla morsa del cane. Ma subito dopo è divenuta lei la preda dellachealla gamba.Momenti di terrore in Turchia con gli uomini in soccorso che hanno tentato il possibile, anche con una trave di legno, per mettere la donna in salvo, ma il pitbull non ha proseguita a stringere i denti sulla sua gamba destra. Dopo circa 30 secondi la mamma è riuscita a liberarsi e il cane è definitivamente scappato.Sia la bimba che la mamma sono rimastee ricoverate in ospedale. La piccola ha necessitato di un trapianto di pelle, preso dalla sua gamba, per curare le abrasioni subite in testa. Il