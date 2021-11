Attacco con un coltello su un treno in Germania: tre feriti. Arrestato un 27enne arabo

Paura in Germania dove un uomo ha aggredito alcune persone armato di coltello. E' successo a bordo di un treno ad alta velocità diretto a Norimberga, in Germania, riferisce la Bild: i feriti sono tre, di cui due in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sul treno al momento dell'attacco, avvenuto tra Ratisbona e Norimberga, c'erano 300 passeggeri.

Per l'attacco è stato arrestato sul posto un giovane di 27 anni di origine araba, che si trovava sul treno intercity: secondo la Bild il giovane sarebbe psichicamente instabile e avrebbe anche chiesto aiuto. Il convoglio è attualmente fermo a Seubersdorf, nel distretto di Neumarkt, secondo quanto ha riferito la Beyrische Rundfunk, che per prima ha dato la notizia dell'attacco.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Novembre 2021, 12:50

