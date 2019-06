Attacca un nido di tartarughe marine: arrestata una 41enne, rischia cinque anni di carcere

Lunedì 17 Giugno 2019, 19:23

Usando un bastone di legno come arma, ha, con aria bellicosa: è successo a Miami Beach, dove una donna di 41 anni,, è stata arrestata dopo aver assaltato le tartarughe, in un’area delimitata con un nastro giallo proprio per proteggere i cuccioli.La donna dovrà ora affrontare le accuse legate allo US Endangered Species Act del 1973, secondo cui è un reato danneggiare o attaccare le tartarughe marine o i loro piccoli: fortunatamente l’atto della Lu non ha provocato danni al nido o alle uova,. La donna rischia fino a cinque anni di prigione.Laè lo Stato in cui ci sono più tartarughe marine: il 70% di queste in tutta l’America si riproduce infatti proprio in Florida in questi mesi, quandoè in atto la nidificazione. Sono migliaia le tartarughe che depongono le uova in alcune buche, per poi coprire le buche stesse con la sabbia per proteggerle dai predatori, o dalle donne come Yaqun Lu, cittadina cinese che vive nel Michigan.