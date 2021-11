Calca ai cancelli, festival musicale finisce in tragedia: otto morti e diversi feriti

Tragedia ad un festival musicale a Houston, in Texas (Usa). Almeno otto persone sono morte e numerose altre sono rimaste ferite ieri notte nel corso del festival musicale Astroworld Festival: lo hanno reso noto i vigili del fuoco, secondo quanto riportano i media statunitensi. Le cause dell'incidente non sono state rese note, ma nelle ore precedenti alla tragedia erano circolate notizie di una grande calca ai cancelli con persone che spingevano per entrare nella struttura calpestando alcuni caduti a terra.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Novembre 2021, 08:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA