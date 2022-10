Samantha Cristoforetti è tornata a casa: «Una boccata d'aria fresca». Tocca terra dopo 170 giorni

di Redazione Web

AstroSamantha ha toccato terra per la prima volta dopo 170 giorni: la navetta Crew Dragon Freedom ieri sera è stata regolarmente recuperata dopo l'ammaraggio, avvenuto in un oceano abbastanza tranquillo. E Samantha Cristoforetti ha potuto respirare una prima boccata d'aria fresca, a quasi sei mesi dall'inizio della sua missione nello spazio in cui è stata anche al comando della stazione spaziale internazionale, una storica prima volta.

AstroSamantha lascia il comando dell'Iss: «Grazie Italia»

AstroSamantha è tornata sulla Terra

Gli astronauti dell'equipaggio Crew 4 sono stati aiutati a uscire e ad affrontare il primo impatto con la gravità dopo 170 giorni in assenza di peso. A uscire per primo è stato il pilota Bob Hines, seguito dal comandante Kjell Lindgren e da Jessica Watkins. Quindi è stata la volta di Samantha Cristoforetti, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa).

Tutti gli astronauti dell'equipaggio appaiono in buona salute. Ora dovranno affrontare i primi test medici, già a bordo della nave di recupero e, una volta scesi dall'imbarcazione si separeranno: AstroSamantha partirà per la Germania, diretta al centro di addestramento degli astronauti dell'Esa a Colonia, mentre i tre astronauti della Nasa sono diretti a Houston.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Ottobre 2022, 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA