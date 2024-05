L'astronauta più anziano della storia: Ed Dwight vola nello spazio a 90 anni e realizza il sogno della sua vita

di Cecilia Legardi

L'ex pilota collaudatore Ed Dwight è diventato domenica scorsa, 19 maggio, l'astronauta più anziano della storia umana. Da giovane prestava servizio nell'Areonautica militare statunitense e sognava di volare oltre l'atmosfera terrestre. A quasi 91 anni ha realizzato il suo sogno.

Ed Dwight, astronauta a 90 anni

Edward Joseph Dwight ha superato il confine di 100 chilometri (detto linea di Kármán) che separa la superficie terrestre dallo Spazio. A permettere al 90enne di fare questa esperienza è stata la compagnia Blue Origin, azienda fondata da Jeff Bezos, che ha scelto 6 astronauti, tra cui Ed, per esplorare lo Spazio a bordo del razzo New Shepard, partito dalla base che si trova nel Texas occidentale e atterrato nuovamente sulla Terra con successo dopo poche ore.

Dwight, nato il 9 settembre 1933, è l'uomo più anziano ad aver colto l'occasione di vedere la Terra da più di 100 km di distanza (prima il record apparteneva a William Shatner, che volò con Blue Origin nel 2022 all'età di 90 anni e 6 mesi). Le loro storie sono emozionanti e d'ispirazione: non è mai troppo tardi per raggiungere i propri obiettivi.

Primo astronauta afroamericano

Ed, in realtà, negli anni Sessanta, avrebbe potuto partecipare al primo volo della NASA verso la Luna e conquistare il titolo di primo astronauta. Viene oggi ricordato come il primo afroamericano a candidarsi per l'esplorazione spaziale. «Era entrato nel programma della Air Force per la formazione degli astronauti, sollevando anche una discreta attenzione da parte dei media», spiega infatti Fanpage. Ma la compagnia aveva deciso di scartare la sua candidatura. Dopo questo rifiuto, ha lavorato come ingegnere, come ristoratore e come autore e scultore. Il 19 maggio ha realizzato il suo sogno, dopo 61 anni dalla sua prima candidatura, dimostrando al mondo che è possibile realizzare un sogno anche in tarda età.

