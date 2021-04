AstraZeneca, in Francia la seconda dose agli under 55 sarà di un altro vaccino

In Francia le persone sotto i 55 anni che hanno ricevuto la prima dose di Astrazeneca contro il Covid-19 dovrebbero avere la seconda dose con un altro vaccino. Lo ha detto il ministro della Salute Olivier Vèran anticipando un annuncio ufficiale previsto per la mattina.«Oggi sarà confermato, è del tutto logico» ha dichiarato Vèran, sottolineando però che l'annuncio ufficiale sarà dato all'Alta Autorità della Sanità (HAS). L'HAS aveva sospeso questo vaccino per i minori di 55 anni il 19 marzo, a causa di rari casi di trombosi individuati in Europa. Ma in precedenza, «quasi 600.000 francesi», compresi gli operatori sanitari, avevano ricevuto una prima dose di questo vaccino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 10:54

