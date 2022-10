Asteroide sfiora la Terra l'1 novembre. Gli esperti: «Situazione potenzialmente di pericolo»

di Redazione web

Un asteroide passerà pericolosamente vicino alla Terra. L'asteroide, noto come 2022 RM4, dovrebbe passare vicino alla Terra il 1 novembre, a circa 1,5 milioni di miglia di distanza al nostro pianeta, una distanza che per gli esperti potrebbe essere potenzialmente pericolosa.

I dati

Secondo il Center for Near Earth Object Studies della NASA, l'asteroide ha un diametro stimato compreso tra 330 e 740 metri. Per LiveScience passerà a circa 52.500 miglia orarie e la distanza sembra essere piuttosto vicina al nostro pianeta. Ogni oggetto spaziale che si trova entro 120 milioni di miglia dalla Terra è considerato un "oggetto vicino alla Terra", qualsiasi corpo di grandi dimensioni entro 4,6 milioni di miglia dalla Terra è classificato con il termine astronomico: un "asteroide potenzialmente pericoloso".

Nello specifico 2022 RM4 è anche un asteroide di tipo Apollo, che è una classe di oggetti denominata per l'asteroide 1862 Apollo. Questo topo di asteroidi ha un'orbita più grande dell'orbita terrestre attorno al sole e il loro percorso incrocia il percorso della Terra. 2002 RM4 orbita attorno al Sole ogni 1.397 giorni e il suo percorso occasionalmente incrocia il percorso orbitale della Terra attorno al Sole.

La NASA ha voluto rassicurare però che non vi sarà alcun impatto e che verrà monitorato l'ogetto spaziale che, sebbene sarà molto vicino alla Terra, non dovrebbe causare alcun tipo di problema al pianeta. Inoltre, il veicolo spaziale Double Asteroid Redirection Test (DART) dell'agenzia ha mandato l'asteroide fuori rotta, declassandolo come non più pericoloso.

