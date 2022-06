Asta record per le sneakers Nike: un paio venduto a quasi 144mila euro

Asta record da Sotheby's, a New York. E tutto per alcune paia di sneakers da collezione. Un evento imperdibile per tutti i collezionisti, quello della vendita '40x40', in cui sono state messe all'asta 40 paia di sneakers Nike in occasione del quarantesimo anniversario del lancio delle leggendarie Nike Air Force One.

Tra i pezzi più pregiati, come spiega anche il Guardian, proprio un paio di Nike Air Force One Shady Records del 2003. Vendute alla cifra di 21.240 dollari (circa 20.200 euro) per un motivo ben preciso: sono state realizzate per celebrare l'uscita di Encore, il quinto album di Eminem, ed erano state distribuite solo al rapper e ai suoi più stretti collaboratori. Non male, vero?

Sempre parlando di Nike Air Force 1, ce n'è un altro paio venduto alla notevole cifra di 35.280 dollari (poco più di 33.500 euro). Si tratta delle Low Lux Alligator e sono state realizzate, in soli 25 esemplari, con pelle di alligatore. Erano i primi anni 2000 e Nike non aveva ancora smesso di utilizzare la pelle di animali esotici.

A rubare la scena, però, sono state due scarpe realizzate da Virgil Abloh, l'indimenticato capo-stilista di Louis Vuitton, scomparso nel novembre scorso dopo essere stato colpito da un angiosarcoma. Il genio di Virgil Abloh ha prodotto le Nike Air Force 1 University Gold, realizzate per Bobbito Garcia, popolare dj e talent-scout di alcuni dei più grandi rapper statunitensi. Prezzo finale di vendita: 35.280 dollari (poco più di 33.500 euro). Ma soprattutto, un pezzo unico e leggendario, ambitissimo da tutti i collezionisti. Le Nike x Louis Vuitton Air Force 1, realizzate da Virgil Abloh che aveva coniugato lo street-style con la moda di lusso, sono state battute all'impressionante cifra di 151.200 dollari (quasi 144mila euro).

