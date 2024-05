Assistente decapita il capo dell'azienda per nascondere un furto da 370mila euro alla sua ragazza: temeva che lo avrebbe lasciato

di Redazione Web

Tyrese Haspil, un assistente di 25 anni, voleva assolutamente coprire le sue tracce dopo aver rubato migliaia di dollari al Ceo della sua azienda, il 33enne Fahim Saleh, e così si è introdotto nel suo appartamento, lo ha stordito con un taser, accoltellato e poi ha fatto a pezzi il corpo, tagliando via la testa. Secondo la difesa, il motivo dell'omicidio è passionale: Tyrese aveva paura che se la sua ragazza avesse scoperto il furto, lo avrebbe lasciato.

La vicenda

Secondo quanto riporta il New York Post, Sam Roberts, l'avvocato difensore di Tyrese Haspil, ha provato a convincere la giuria della Corte Suprema di Manhattan del fatto che il 25enne avrebbe compiuto il delitto a causa di «estremi disturbi emotivi», i quali lo hanno portato all'appartamento da 2.4 milioni di dollari di Fahim Saleh, nel Lower East Side di New York, ad ucciderlo e poi decapitare il corpo.

Fahim Saleh era il Ceo 33enne della startup motociclistica Gokada, e quando era venuto a sapere dell'assenza di diverse migliaia di dollari, aveva convocato il suo assistente. Più tardi era venuto a sapere che quei 90mila dollari erano stati rubati proprio da Haspil, ma aveva deciso di non sporgere denuncia e di permettergli di restituire il "bottino" tramite un piano di pagamento.

Il 25enne, però, ha continuato a rubare alla compagnia, e ancora una volta è stato scoperto.

Alcune fonti avrebbero riferito che in quel momento Haspil abbia utilizzato le carte di credito del Ceo per pagare i viaggi verso il negozio in cui ha acquistato tutto l'occorrente per pulire la scena del crimine. L'accusa ha fornito un quadro completo della vicenda e hanno dichiarato che il 25enne, con una mascherina indosso, ha colpito Saleh con il taser, poi pugnalato e il giorno dopo ha tagliato via la testa. Dopo l'omicidio, ha passato l'aspirapolvere ma non ha pulito abbastanza bene dato che è stato trovato un antitaccheggio con il numero identificativo del taser ordinato un mese prima del delitto da Haspil.

Il corpo di Saleh è stato trovato qualche giorno dopo da sua cugina, con la testa mancante, nel salotto dell'appartamento. Nonostante la difesa affermi che l'omicidio è stato commesso per nascondere il furto alla ragazza, Haspil è stato visto insieme a un'altra donna mentre comprava fiori e palloncini due giorni dopo il delitto. Secondo i procuratori, il 25enne stava organizzando una festa di compleanno per la nuova ragazza in un loft, dove l'avrebbe riempita di dolci e regali costosi.

Haspil si è dichiarato non colpevole per l'omicidio di primo grado e il suo avvocato spera di convincere la giuria dello stato disturbato della salute mentale dell'imputato, facendo presente che la sua vita «è stata segnata dai traumi» già da quando era un bambino, quando è stato vittima di abusi da parte di sua madre, schizofrenica.

