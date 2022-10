Assalto a Capitol Hill, spunta un video inedito di Nancy Pelosi: «Hanno defecato ovunque»

Una frase dal significato letterale e figurativo, quella detta da Nancy Pelosi, la speaker della Camera degli Stati Uniti, che in un filmato inedito, rivolgendosi all'allora vicepresidente Mike Pence, dice: «Potrebbe volerci del tempo per ripulire la cacca che stanno facendo dappertutto in Campidoglio e potrebbero volerci giorni per tornare». Il riferimento è all'assalto del 6 gennaio 2021, quando supporters di Donald Trump, varcarono la soglia istituzionale di Capitol Hill per protestare contro l'esito del voto.

Nancy Pelosi threatening to knock out the President of the United States



“I’ve been waiting for this… I’m gonna punch him out and I’m gonna go to jail and be happy” pic.twitter.com/k1LUROfjzc