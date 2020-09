Aspirante medico si ammala durante la specializzazione e muore a 28 anni: «Amava i suoi pazienti»

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 18:30

Sognava dima è. Adeline Fagan era al suo secondo anno di specializzazione a Houston, in Texas e sognava di diventare una ginecologa. Lo scorso luglio però si è ammalata, ha iniziato ade poi, dopo il tampone, è arrivata la diagnosi di coronavirus.Adeline soffriva di asma e in passato aveva sofferto di attacchi semi-frequenti di polmonite, ha avuto ulteriori complicazioni nonostante fosse sottoposta a diverse terapie respiratorie e persino farmaci sperimentali. Il giorno in cui si è ammalata era andata in ospedale, era felice del suo lavoro, ma erano aumentati i casi di persone con il covid a cui è stata inevitabilmente esposta. La 28enne non lavorava solo nel reparto ma anche in pronto soccorso per aiutare i colleghi nella gestione della pandemia.e alla fine, nonostante le cure sperimentali, i suoi polmoni non ce l'hanno fatta e hanno ceduto, come riporta anche la stampa locale