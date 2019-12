Aspetta al gelo l'ambulanza per sei ore: donna muore il giorno dopo in ospedale

Venerdì 20 Dicembre 2019, 21:18

Una donna è morta indopo aver aspettato sei ore un’su un marciapiede gelido dopo essersi rotta il piede cadendo fuori casa.Donna Gilby, 47 anni, è scivolata mentre scendeva dalla sua auto, come riporta l’Independent, nella cittadina di Cwmaman, vicino ad Aberdare. La Gilby è rimasta in agonia a terra mentre gli operatori sanitari al telefono le dicevano di non poter intervenire immediatamente per via delle numerose chiamate sui loro centralini. I parenti e i vicini, che avevano paura a spostarla per via di pregressi problemi alla schiena hanno cerato di coprirla con cappotti e coperte nel tentativo di tenerla al caldo, ma una volta trasferita al Prince Charles Hospital di Merthyr Tydfil, sei ore dopo, ed è morta per un arresto cardiaco sei ore dopo.Il medico legale deciderà se aprire un’inchiesta, ma nel mentre il padre di Donna, Gareth Gilby, ha sottolineato l’ingiustizia subita dalla figlia, con la lunga attesa ed ha condiviso una fotografia di sua figlia crollata per strada perché la famiglia pensava che fosse importante che le persone fossero consapevoli di ciò che aveva passato.L’ambulanza ha tardato: “Abbiamo chiamato il servizio di ambulanza e abbiamo detto loro che Donna era scivolata e perso conoscenza. E’ stato tra le 8 e le 8 e 30. Il centralinista ci ha detto che avevano a che fare con" un forte flusso di chiamate "e che sarebbero stati con lei" il più presto possibile ". Abbiamo chiamato di nuovo l’ora successiva, ci hanno detto che stavano facendo del loro meglio, ma che non sapevano quando sarebbero arrivati. Un'ambulanza si è palesata poco prima delle 14:00, ma la signora Gilby, che soffriva di un battito cardiaco irregolare, è morta mercoledì mattina alle prime luci dell’alba.Non ci sono prove secondo cui la morte della sig.ra Gilby sia stata causata dall'attesa di un aiuto, ma, in una dichiarazione, il Welsh Ambulance Service si è scusato per il ritardo e ha promesso di indagare sulla situazione. Jason Killens, l’amministratore delegato, ha dichiarato: “Siamo spiacenti che la nostra risposta abbia richiesto più tempo di quanto avremmo voluto in questa occasione. Le lunghe attese per un'ambulanza sono un segno di pressioni in tutto il sistema di assistenza non programmato, non solo in Galles ma in tutto il Regno Unito. Un aumento delle chiamate rosse ad alta priorità e, in particolare, significativi ritardi di consegna in ospedale stanno influenzando la nostra capacità di rispondere alle chiamate il più rapidamente possibile”