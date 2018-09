Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Terrore a scuola. Cinque persone, tra le quali, sono state ferite ain un casa per bambini, una sorta di, nel, a. Lo riferisce la Nbc. La polizia non ha reso noto l'età dei piccoli, due femmine - una in serie condizioni - e un maschio. Una donna di 52 anni è stata arrestata.Secondo quanto riferito dalla polizia il padre di un bimbo è stato pugnalato a una gamba insieme a un collega, anche lei tra i feriti. Uno dei bambini ha riportato ferite gravi. Altri quattro bimbi sono stati feriti e portati via dalla struttura per essere visitati. Il sospetto, una donna di 52 anni, è stato preso in custodia e portato all'ospedale di New York, il Presbyterian, con ferite autoinflitte.