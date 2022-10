Thailandia, strage in asilo: ex-poliziotto uccide 24 bambini, ma si salva la piccola Emmy

di Redazione web

Ha ucciso 24 bambini in un asilo, poi è tornato a casa, ha ucciso suo figlio, la moglie e se stesso. Panya Kamrab, l'ex agente di polizia licenziato per droga, è il responsabile della strage all'asilo di Nong Bua Lamphu, nel nord della Thailandia. Una furia omicida che ha risparmiato una piccola vita: Emmy, 3 anni, stava dormendo accanto alla sua amichetta del cuore, come ogni giorno, ma si è salvata per un inspiegabile caso del destino. 37 vittime, tra cui il personale della scuola, tanto che la bimba, al suo risveglio era completamente smarrita, ma salva.

Lavoratore Down licenziato dopo 20 anni. Per il suo capo «non lavorava come una persona normale»

Un miracolo

«Quando si è svegliata non aveva idea di cosa stesse succedendo. Pensava che i suoi amici stessero ancora dormendo, un agente di polizia le ha coperto il viso con un panno e l'ha portata via da tutto quel sangue. L'ho abbracciata così forte quando l'ho rivista» ha raccontato alla Bbc, Somsak Srithong, il nonno della piccola. La mamma di Emmy quando ha appreso la terribile notizia era convinta che anche la sua piccola fosse stata uccisa nella folle mattanza.

Shanti sconfitta dalla depressione: eutanasia a 23 anni dopo essere sopravvissuta all’attentato Isis

La sorpresa

«Quando finalmente l’ho vista, in videochiamata, ho provato un enorme sollievo». Ma Emmy ignara di quello che è accaduto ai suoi amichetti, continua a chiedere alla mamma di poter tornare a giocare insieme a loro, finché sua nonna non ha trovato il coraggio di dirle solo una parte della verità. «Dobbiamo continuare a dirle che la scuola è chiusa. È troppo piccola per capire che cosa sia la morte».

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Ottobre 2022, 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA