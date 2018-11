Venerdì 2 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non si placa l'ondata diche da tre giorni stanno quasi paralizzando numerose città delin seguito allda parte della Corte Suprema, che il 31 ottobre l'ha scagionata dall'per cui era stata. Il rilascio della donna non è peraltro ancora avvenuto, e sembra essere stato ritardato proprio a causa delle proteste.Oggi le scuole e le università sono rimaste chiuse dopo che Khadim Hussain Rizvi, leader del partito radicale islamico Tehreek-e-Labbaik, ha annunciato che i suoi colloqui con il governo contro la liberazione di Asia Bibi sono falliti. Rizvi ha allo stesso tempo esortato i suoi seguaci a continuare proteste e sit-in, mentre le autorità hanno convocato le forze paramilitari per ristabilire l'ordine.Oltrehanno bloccato la strada principale tra. L'assoluzione di Asia Bibi arrivata dopo quasi 10 anni e un calvario giudiziario che ha mobilitato mezzo mondo. La donna è stata frattanto trasferita dal carcere di Multan in un luogo sicuro in attesa di lasciare il Paese.