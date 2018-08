All'epoca dei fatti ero minorenne e ho cercato giustizia nel modo che a me sembrava più appropriato perché non mi sentivo pronto ad affrontare le conseguenze che questa vicenda avrebbe potuto comportare

All'inizio - spiega - non avevo mai rivelato la mia storia perché avevo deciso di gestirla in modo privato con la persona che mi aveva ferito. Il trauma si è risvegliato in me quando quella persona si è dichiarata essa stessa vittima. Ho deciso di andare avanti ma senza restare più in silenzio

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ero addolorato e mi vergognavo»: così Jimmy Bennett, l'attore che ha accusato Asia Argento di averlo molestato sessualmente quando era minorenne, rompe il silenzio in una nota al New York Times.», scrive Bennett.».