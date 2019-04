Proteste contro il cambiamento climatico: mille arresti a Londra al Museo di Storia Naturale

This is happening!



Extinction Rebellion protestors lying down inside the Natural History Museum in London 📸@PA #EarthDay https://t.co/VW5h3l8kgo pic.twitter.com/nkNR7yApOy — Derek Momodu (@DelMody) 22 aprile 2019

Più di 1.000 persone sono statea Londra. Lunedì decine di attivisti ambientalisti hanno inscenato una protesta alIl gruppo giaceva sul pavimento in un "die in" per aumentare la consapevolezza dell'estinzione di massa delle specie.La polizia metropolitana ha detto che alle 10 del mattino di lunedì sono stati effettuati 1.065 arresti e 53 persone accusate in merito alle proteste. Gli organizzatori hanno descritto la protesta come «il più grande evento di disobbedienza civile nella storia britannica moderna».I manifestanti si sono riuniti sotto lo scheletro di balena blu del museo e sono rimasti ad ascoltare un'esibizione di musica classica improvvisata. Gli attivisti erano sdraiati sul pavimento mentre i turisti visitavano regolarmente il museo. Al termine i manifestanti che si sono lanciati in un applauso.