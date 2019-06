L'isola con 469 abitanti patria di grafici e sviluppatori: «Venite a vivere qui, internet è veloce e c'è whisky»

Venerdì 14 Giugno 2019, 10:13

L'isola ha lanciato l'appello attraverso lettere aperte indirizzate ai due paesi. Arranmore si trova a tre miglia dalla costa di Donegal ed è perfetta per coloro che desiderano una vita più tranquilla e rilassata. Oltre a offrire ai potenziali residenti una pittoresca città costiera da chiamare casa, l'isola ha anche altri vantaggi, tra cui la connessione internet ad alta velocità. Lo riportaRecentemente,, rendendola appropriata per i giovani professionisti e le loro famiglie. Secondo una lettera aperta indirizzata ai residenti in Australia,. In precedenza, l'isola delle scogliere e delle spiagge era composta per lo più da industrie di pesca e agricoltura, il che non era «sufficiente per attirare i giovani qui».Ora, tuttavia, la comunità dice cheIn una recente lettera al "popolo d'America", l'isola ha detto: «I tuoi spostamenti, non importa dove ti trovi, saranno sempre di soli cinque minuti. Farai i migliori tuffi d'Irlanda e troverai frutti di mare per rivaleggiare con la più gustosa zuppa del New England. Qui ci sono meno persone di quante ce ne sarebbero in un paio di carrozze Amtrak, ma abbastanza musicisti e buon whisky irlandese per far sì che la festa vada bene fino a notte fonda». Puoi saperne di più sull'Isola di Arranmore, descritta come «» e sui suoi residenti sulla sua pagina