Argentina, l'anziano guarda i Mondiali davanti al negozio di elettrodomestici: «Non ha la tv». E gliene regalano una

L'Argentina domenica pomeriggio si giocherà la finale dei Mondiali contro la Francia. Tutti staranno incollati davanti alla televisione, compreso Carlos Bejar, l'anziano più famoso del Paese in questi giorni. La sua foto, seduto davanti al negozio di elettrodomestici per vedere la semifinale con la Croazia «perché non ha un televisore in casa», ha fatto il giro del mondo e ha commosso migliaia di persone.

Chi è Carlos Bejar

Non avendo una televisione a casa, per vedersi le partite dell'Argentina ai Mondiali in Qatar, l'82enne è stato costretto a prendere una sedia ripiegabile e posizionarla davanti al negozio di elettrodomestici vicino a casa. L'immagine è diventata in breve tempo virale e ha invaso i media del Paese sudamericano, facendo partire una 'gara' a scoprire chi fosse quel simpatico anziano e a dargli un televisore per permettergli di seguire Messi e compagni. A scattare la foto è stato un ascoltatore della radio "Reporte 100.7", della città di Paranà.

La tv in regalo

Si è poi scoperto che si tratta di un commerciante di 82 anni, Carlos Bejar, proprietario del negozio di abbigliamento "La Preferida", uno dei più vecchi negozi della città e situato poco lontano. La decisione di prendere la sedia e guardare le partite della 'Scaloneta' per strada ha poco a che fare con una questione economica. Addirittura, quella della Croazia non è stata l'unica partita che lui ha visto così: lo aveva già fatto per la gara con l'Olanda. «Era per poter vedere con calma», ha detto ai media locali.

Sta di fatto che comunque un'azienda gli ha regalato una Smart TV 4K da 55″ e un'antenna digitale terrestre. Ma per la finale contro la Francia di domani, Carlos ha anticipato che, come cabala, tornerà davanti all vetrina del negozio di elettrodomestici. «Finché non mi buttano fuori, ci starò», ha detto. E altra gente ha annunciato che gli farà compagnia.

Meet 83-year old Carlos Bejar, a retired football fan, who doesn't own a TV.



He went viral in Argentina for watching all of their World Cup games in front of a shop window.



The store decided to offer him a TV so that he could watch the final at home. 📺👏#FIFAWorldCup pic.twitter.com/WzeHj1fZtW — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 18, 2022

