Arbitro donna insultata durante la partita, il portiere di 11 anni interviene e la difende davanti a tutti

durante la partita di calcio e ilDiego Pablo Hernàndez è un bambino spagnolo di 11 anni che gioca come portiere nell’Aviles Stadium, squadra di calcio giovanile delle Asturie. Durante una partita haL'arbitro, la 19enne Ana Lopez stava ricevendo insulti di tipo maschilista dalle persone che stavano assistendo alla partita. Insulti che la stavano mettendo alla prova, fino a quando il bambino non ha deciso di intervenire e prendere le sue difese. Ha zittito le persone che la stavano aggredendo dicendo loro di lasciarla in pace, visto che stava piangendo.Secondo quanto riporta la stampa locale i l bimbo ha poi provato a consolare la 19enne dicendole che stava facendo un ottimo lavoro. L'arbitro ha proseguito nella partita e alla fine del match ha ringraziato il piccolo portiere definendolo come un esempio per la società.