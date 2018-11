Apre raccolta fondi online per i regali di Natale ai figli: il web si scatena contro di lui

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ha chiesto al web di aiutarlo a fare ima in rete è scoppiata la. Ben Buckley, 32enne di Hull, nel Regno Unito, ha raccontato di averer badare alla moglie durante la sua ultima gravidanza che è stata piuttosto difficile, di avereche il prossimo Natale non avrebbe avuto nulla da regalare loro perché in gravi difficoltà economiche.Non si è perso d'animo e ha avviato una raccolta di denaro du Go Found Me dove ha ottenuto oltre 2 mila euro di donazione. Una cifra importante per qualche pensierino natalizio, ed è proprio questo il motivo per cui in molti si sono indignati. Il 32enne ha spiegato che durante la quinta gravidanza la moglie si è ammalata e ha passato molto tempo in ospedale, così da essere costretto a licenziarsi per badare alla famiglia. «È imbarazzante, ma non ho mai avuto voglia di farlo (il crowdfunding) prima. Non mi piace la sensazione di essere un caso di beneficenza. Non mi piace sentirmi implorare», ha affermato, come riporta anche il Daily Mail , ma alla fine si è convinto.«Questo dovrebbe essere un momento felice per tutti noi, ma non è altro che fonte di ansia e preoccupazione per quello che verrà e per cosa dobbiamo dire ai bambini», ha spiegato e la rete è stata solidale con lui. Molte persone hanno fatto delle donazioni, ma tanti hanno osservato che la cifra raggiunta è piuttosto elevata per dei regali di Natale, precisando che chiedere soldi per una causa così superficiale poteva essere evitabile.