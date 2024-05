«Sono nel mio appartamento al secondo piano e gli operai hanno rimosso le scale: se voglio uscire devo calarmi dalla finestra»

di Redazione Web

La vita spesso ci riserva delle sorprese, e non sempre si tratta di qualcosa di piacevole come una vincita alla lotteria o un regalo inaspettato. Lo può confermare Elijah, un uomo che ha iniziato la giornata con una curiosa rivelazione: guardando fuori dalla finestra ha scoperto di essere rimasto intrappolato nel suo appartamento al secondo piano a causa di alcuni lavori portati avanti nel condominio.

Gli operai, infatti, hanno rimosso le scale per poterle sostituire, ma senza dargli il preavviso necessario, e si trattava dell'unica via per poter lasciare la casa.

La brutta sorpresa

«Allora, sembra proprio che il condominio in cui abito abbia preso la decisione di sostituire le scale, che stavano cadendo effettivamente a pezzi ed era senza dubbio necessario sostituire, quindi...

Si è svegliato con il suono dei lavori fuori casa e, avvicinandosi alla finestra - come mostra nella clip - ha scoperto che mancava qualcosa: «Si sono presi le scale». A quanto pare, quelle scale erano «l'unico modo per uscire dall'appartamento in maniera... convenzionale - spiega -, ma sono soltanto al secondo piano quindi, non so, forse posso calarmi giù con una corda o trovare il coraggio per saltare nei cespugli. Anche se facessi una cosa del genere, però, lascerei il gatto del mio coinquilino solo, con nessuno a dargli da mangiare. Direi che sarà meglio rimettano presto le scale, altrimenti mi arrabbio».

Gli utenti sono rimasti sotto choc per l'accaduto e si sono chiesti se fosse illegale procedere in quel modo. Qualcuno ironizza: «Sì, buongiorno capo, non posso venire al lavoro oggi perché non ho modo di scendere dall'appartamento». Poi c'è chi fa presente: «Avrebbero dovuto mettere degli avvisi sulle porte di tutti ALMENO una settimana prima». Infine, un utente ci scherza su e paragona la situazione al gioco di simulazione The Sims: «A volte The Sims è davvero realistico, tanto che ti svegli e le scale sono scomparse».

In un video pubblicato il giorno dopo Elijah rassicura: le scale sono state sostituite. Eppure, rimane sorpreso dal fatto che non ci fosse un piano B nel caso in cui qualcosa fosse andato storto.

