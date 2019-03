Una app permette di tracciare e controllare le donne: rilasciata dal governo e approvata da Google

Minorenne maltrattata, costretti a piantare 100 alberi​

Finora, abbiamo utilizzato app e accessori hi-tech per tracciare e controllare dispositivi come smartphone e tablet o, al massimo, per evitare momenti terribili in caso di smarrimento dei nostri amici animali, soprattutto cani e gatti. Mai prima d'ora, però, era stata diffusa. A svilupparla e diffonderla, addirittura, è un'istituzione: il La notizia è riportata anche dal Telegraph . Si chiama(in arabo أبشر‎) ed è un'app per smartphone con sistemi operativi, che consente didelle donne. A rilasciarla è stato il National Information Center, ente statale posto sotto l'egida del ministero dell'Interno di Riyad. L'app consentirebbe anche di essere informati quando ilviene presentato o timbrato.Un'del genere, nel mondo occidentale, non può che suscitare indignazione: un'idea di possesso difficilmente accettabile, unita alla oggettificazione della donna, che viene paragonata ad un pacco postale. I primi a denunciare l'esistenza della app sono stati alcuni esponenti di Human Rights Watch, eè diventata anche oggetto di un'interrogazione parlamentare nel Congresso degli Stati Uniti., che hanno approvato ed ospitano suquesta app, per il momento si rifiutano di bandirla. Secondo i due colossi hi-tech, infatti,non violerebbe gli standard da rispettare per poter includere un'app disponibile per il download.