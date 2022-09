Scambio di persona, nonnino 81enne arrestato in piena notte. La nipote posta la foto delle ferite: «Preso da 10 agenti»

Arrestato in seguito ad alcune segnalazioni per disordini, e poi rilasciato con lividi e ferite sanguinanti sulle braccia. Un episodio che ha visto protagonista, suo malgrado, un uomo di 81 anni, Malcolm Emery, e che ha costretto alle scuse pubbliche le forze di polizia che lo avevano preso in custodia. L'anziano era stato svegliato alle 3 del mattino, dagli agenti di polizia che si erano presentati in casa sua per ammanettarlo e portarlo in centrale.

Furti e rapine a raffica, arrestate madre e figlia: erano diventate l'incubo degli anziani

Uno scambio di persona all'origine delle ferite

Emery è stato arrestato a Potton, nel Regno Unito, perché avrebbe aggredito un operatore di emergenza che stava soccorrendo un agente rimasto ferito, con trauma cranico. L'81enne si sarebbe avvicinato con uno strumento di legno, perché gli operatori lo avrebbero cercato, guardando attraverso la sua finestra di casa in seguito alla chiamata di emergenza per un incidente non ben precisato.

My 81yr old grandad having been arrested because @BedsPolice got the wrong address at 3am.He was terrified,ill and it took 10 officers/6 vehicles to arrest him. Maybe his heart attack gave him superpowers?He's in the cells, confused and bruised trying to defend himself. pic.twitter.com/xrX4Dlhy22 — Kayla (@Kayla81434876) September 2, 2022

Le scuse della polizia

«Siamo profondamente dispiaciuti per tutti coloro che sono coinvolti in questo incidente, che sembra essere iniziato con un semplice caso di indirizzo errato ma è rapidamente degenerato al punto in cui un uomo di 80 anni ha subito ferite alle braccia, dopo essere stato ammanettato, e un agente ha subito una ferita alla testa» ha detto Il vice capo della polizia di Bedfordshire, Trevor Rodenhurst.

Dopo il ferimento e lo scambio di persona, l'81enne non rischia più di essere incriminato ed arrestato. «Non dovrà affrontare ulteriori azioni in relazione alla presunta aggressione poiché, dopo aver esaminato le prove, siamo contenti che le ferite dell'agente non siano state causate da un atto intenzionale», ha detto ancora il vice capo della polizia.

Le accuse della nipote

A mostrare sul web le foto delle ferite di suo nonno, è stata la nipote Kayla, che su Twitter ha postato le foto delle braccia ferite e sanguinanti del nonno 81enne. «Era terrorizzato, malato e ci sono voluti 10 agenti/6 veicoli per arrestarlo. Forse il suo infarto gli ha dato dei superpoteri?», si legge nel tweet di Kayla.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Settembre 2022, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA