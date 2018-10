Resta incastrato con la testa tra il treno e la banchina

Non avevano scrupoli, ma in compenso possedevano unacon cui riuscivano a vincere la resistenza di ogni. Una, responsabili diin alcuni appartamenti, è stata sgominata dalla polizia dopo che i malviventi, introdottisi nella casa di una, avevanol'anziana mentre razziavano il suo appartamento.Quel colpo, avvenuto lo scorso maggio nell'appartamento di una facoltosa anziana di Alcoy (Alicante), in, era stato senza dubbio il più ricco: ilammonta a circa Lo riporta 20minutos.es , che racconta anche la giornata di terrore vissuta dallae dalla sua badante. I ladri, infatti, si erano introdotti nella casa vuota ma erano stati sorpresi dalle due donne mentre rincasavano, allarmate dal fumo prodotto dallanella stanza della cassaforte. Senza badare troppo alle presentazioni, i malviventi hanno costretto l'anziana e la badante a consegnare i loro cellulari e ad entrare nel, dove le due donne sono state chiuse a chiave. Nel frattempo, i malviventi erano riusciti a raccogliere tutto ciò che era contenuto nella: non solo un'ingente quantità di denaro, ma soprattutto gioielli molto preziosi e lingotti d'oro. Dopo la rapina, i malviventi si sono dileguati ma le indagini della polizia giudiziaria di Alicante sono partite immediatamente e, dopo circa quattro mesi, è stato possibile risalire ai responsabili etutti i membri della. Si tratta di, di età compresa tra i 27 e i 57 anni e di nazionalità spagnola, ecuadoregna e colombiana. Oltre a tutto l'armamentario necessario per i colpi, e ai bottini di cui avevano fatto razzia, alcuni membri della banda sono stati trovati anche in possesso di un etto di cocaina. Su di loro pendono diverse accuse: dall'associazione a delinquere fino alla rapina violenta, passando per possesso di droghe, riciclaggio e violazione delle leggi sull'immigrazione.