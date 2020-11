Anziana di 92 anni affetta da demenza senile suona Beethoven al pianoforte, il concerto che commuove

Affetta da demenza senile si esibisce al piano con la Sonata al chiaro di luna di Beethoven e lascia tutti senza parole. Elaine Lebar, 92 anni, che convive con la demenza da 10 anni, è stata filmata durante l'esibizione e il video è stato poi divulgato sui social dove è diventato ben presto virale.

Leggi anche > Ex ballerina con l’Alzheimer ricorda la coreografia ascoltando “Il lago dei cigni”. Il video che commuove

La signora anziana, che vive in una comunità per anziani a Buzzards Bay, Massachusetts, prima di iniziare a suonare sembra titubante, ma quando le sue mani toccano i tasti dello strumento è subito magia. L'anziana signora, ogni domenica, suona per tutti gli ospiti della struttura, regalando loro dei piccoli concerti. «Ho iniziato a registrare questi concerti improvvisati, volendo preservare questi ricordi per l'inevitabile momento in cui lei non ci sarà più», ha detto la figlia di Elaine Randi all'Independent.

A causa della pandemia di coronavirus, la signora Lebar non è stata in grado di visitare sua madre per diversi mesi, ma le è stato detto che Elaine ha continuato a suonare e ogni tanto ha assistito alle sue performance attraverso Skype. La donna non credeva che la mamma sarebbe diventata virale, ma è successo e ne è felice: «Volevo aumentare la consapevolezza della demenza, degli effetti della musica e della mancanza di comprensione della magia del cervello».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 12:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA