Antonio muore folgorato a 6 anni dopo aver toccato un cavo scoperto alla scuola materna, indagini in corso

Bimba di 5 anni cade in un pozzo in India come Alfredino e Julen: estratta senza vita dopo 18 ore

Lunedì 4 Novembre 2019, 21:16

Il piccolo Antonio ètra le braccia della mamma. Il bambino era alla scuola materna quando è statoda uni Francoforte che frequentava. Al momento dell'incidente era presente anche la madre del bimbo che ha assistito alla sua morte senza poter fare nulla.Pare che una presa elettrica fosse scoperta e che il bambino l'avesse afferrata. La mamma, Elisa C, di origine italiane, ha osservato il figlio mentre veniva attraersato dall'elettricità. Una volta messo in sicurezza ha poi provato a rianimarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. «Quando sono andato a prendere Antonio, ero negli spogliatoi e Antonio stava correndo in giro, all'improvviso deve preso un cavo che usciva da una presa che pendeva dal muro», ha raccontato la donna come riporta il Sun Elisa ha affermato che nella scuola materna erano stati fatti dei lavori, ma non erano stati completati per riaprire prima la struttura. Il Pubblico Ministero di Francoforte sta indagando sulle accuse di omicidio colposo involontario contro sconosciuti. La mamma ha avviato una raccolta fondi per poter portare il piccolo Antonio in Italia e seppellirlo nel suo paese di origine.