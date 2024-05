Pugile professionista stende con una raffica di pugni un uomo al cinema: «Mi dispiace, ho dei figli e queste cose mi fanno male»

Antonio Barrul è un pugile professionista di 25 anni che nel 2023 è stato selezionato come miglior esordiente da Espabox. Come riporta El Confidencial, il suo record attuale è di 5-0 e il 25 maggio ha in programma un incontro che potrebbe garantirgli l'accesso al campionato spagnolo.

Eppure, tutto ciò è passato in secondo piano quando questo fine settimana, in un cinema, il pugile ha ceduto alle provocazioni e picchiato un giovane che sembra stesse insultando la sua compagna durante la proiezione del film. In pochi secondi, il ragazzo è stato atterrato.

Primeras reacciones del público a la nueva película de Garfield. pic.twitter.com/FtzaLyWMKE — Tortuguencio Galapáguez (@TortuguencioG) May 5, 2024

La vicenda

Sullo schermo del cinema era in corso la proiezione del film di Garfield quando Antonio Barrul, pugile professionista, ha cominciato a bisticciare con un uomo che stava apparentemente maltrattando la compagna, urlandole contro e insultandola.

Inizialmente, il 25enne indietreggia e sembra che stia per allontanarsi definitivamente.

Poi, si allontana e risale le scale mentre si scusa con i testimoni per la scena: «Mi dispiace, davvero. Mi dispiace, ho dei figli e queste cose mi fanno male. Mi dispiace».

