Sta ancora combattendo la sua, dopo aver sofferto perdel grave disturbo alimentare scaturito dopo la morte del padre e le conseguenti. Il papà di Sasha-Louise Szymczak, 21 anni di Birmingham, è morto a causa di un cancro all'intestino, e alcuni suoi compagni di scuola hanno iniziato a prenderla in giro per questo grave lutto, e non solo.Sasha, che lavora come insegnante di danza, ha così iniziato a non mangiare, ad essere ossessionata dal suo peso, dal cibo, dalla forma fisica, fino ad ammalarsi. A scuola non aveva mai avuto amici e la perdita del papà, per lei da sempre importante punto di riferimento, ha accentuato il suo senso di solitudine. La pressione del mondo della danza ha fatto il resto, il suo più grande desiderio era quello di diventare una ballerina, ma la competizione era molta e lei ha creduto che poteva risolvere questo problema con la magrezza.La 21enne era arrivata così ad assumere 300 calorie al giorno, ovvero l'equivalente di una corretta colazione, meno di 1/3 del fabbisogno giornaliero di una ragazza della sua età. Oggi ha però deciso di riprendere in mano la sua vita e ha iniziato a recuperare peso: «Ero fuori controllo», ammette al Daily Mail, «La mia testa mi diceva che avere amici e mangiare non era importante, così mi sono lasciata trasportare». A farle scattare la voglia di cambiare è stato un episodio legato alla danza: era troppo magra e le fu sconsigliato di prendere parte e una gara, ma lei partecipò lo stesso. Durante la competizione cadde a terra e da allora ha capito che non poteva andare avanti in quel modo. Anche se la via per la guarigione è lunga, Sasha sembra essere molto determinata.