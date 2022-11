Anna Sorokin, la nuova vita dopo il carcere: «Ora organizza cene per vip e influencer»

Anna Sorokin sta vivendo la seconda stagione della sua vita. La truffatrice più famosa d'America, che ha ispirato la serie Netflix «Inventing Anna», è uscita di galera. Adesso è ai domiciliari e ha il braccialetto elettronico che gli evita di tentare la fuga. Il suo obiettivo, a 31 anni compiuti, è riprendersi quello che ha perso, stavolta legalmente. «Scriverò un libro e farò un podcast», ha detto. E intanto organizza cene con ospiti vip a scopo di beneficenza, dice.

Chi è Anna Sorokin

Si faceva chiamare Anna Delvey e aveva studiato un sistema per derubare l'elite americana. Si fingeva ereditiera con un patrimonio da 67 milioni di dollari e si faceva prestare soldi da ricchi newyorkesi, che puntualmente non restituiva. L'ha fatta franca dal 2013 al 2017, poi è stata scoperta e nel 2019 è finita in carcere. La sua storia è diventata una serie tv e grazie ai soldi ricevuti dai diritti «ho potuto pagare quello che dovevo alla legge», ha raccontato.

Si finge milionario su TikTok e vende consigli su come fare soldi. Smascherato: «Vive in affitto, le sue compagnie sono fallite»

Ora l'obiettivo è «ritornare in società». «Non posso andare da nessuno», ammette candidamente, «quindi inviterò qui da me un po’ di società». Ha deciso di organizzare cene di alto livello nel suo appartamento da 4.200 dollari al mese al quinto piano di un palazzo dell’East Village, a New York. I ristoranti per il catering che vorrebbe coinvolgere sono tutti di altissimo livello: «Le Coucou per la bouillabaisse, Shuko e Sasabune per l’Omakase, verdura a km zero da Misfits Market», ha detto in un'intervista a Bon Appetit. Bisogna solo capire chi accetterà i suoi inviti a cena. «Idealmente, un mix di celebrity e influencer, assieme a pezzi grossi del no profit e attivisti», dice. Qualche nome? «Non mi sbilancio».

