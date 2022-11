Anna Sorokin, la truffatrice di Inventing Anna, organizza cene Vip dai domiciliari e vende i suoi disegni: il prezzo choc

Anna Sorokin, la truffatrice che si è finta un'ereditiera russa e ha ispirato con la sua storia l'apprezzata serie Netflix 'Inventing Anna', non sta perdendo tempo a rientrare nella scena sociale di New York, cavalcando anche l'onda della popolarità guadagnata proprio grazie alla serie tv. Sorokin, che ora ha 31 anni e si faceva chiamare Anna Delvey, è attualmente agli arresti domiciliari nel suo appartamento nell'East Village, ma la cavigliera che ne monitora i movimenti non le ha impedito di organizzare cene esclusive. Lo riporta Fortune.

Le cene di Anna Sorokin

A confermare il progetto delle serate su invito dell'ex socialite, un portavoce della stessa Sorokin, che però non ha fornito una data di inizio esatta per gli eventi esclusivi. Una e-mail del suo addetto stampa ha fornito maggiori dettagli: «Ogni cena accoglierà 10-12 partecipanti VIP tra cui noti imprenditori, influencer, personaggi dello spettacolo e amici famosi». Le cene si svolgeranno nel quinto piano senza ascensore di Sorokin, appartamento con una camera da letto che ha preso in affitto per $ 4.250 al mese, secondo il New York Post.

La truffa a banche e amici

Le cene non sono l'unico progetto che Anna Sorokin ha intrapreso ora che è una donna libera. Giovedì ha messo in vendita diversi disegni realizzati in prigione con un prezzo compreso tra $ 17.500 e $ 25.000 ciascuna. A partire da sabato mattina, almeno tre degli schizzi sono stati venduti. L'ex falsa ereditiera rimarrà agli arresti domiciliari, che includono un divieto assoluto di usare i social media che tanto hanno contribuito ad alimentare il suo personaggio fake, fino a quando la sua battaglia con l'ICE per rimanere negli Stati Uniti non sarà risolta.

Fake German heiress Anna Sorokin also known as Anna Delvey was seen all dressed in black and wearing an Ankle monitor to meet parole officer in New York 👀 pic.twitter.com/USnd4uRoYG — 💕KARINA💕 (@klnicegirl) October 16, 2022

Sorokin è stata condannato per più accuse nel 2019 dopo aver portato avanti per anni una truffa con la quale ha rubato un totale di 275.000 dollari a banche e amici. Ai domiciliari da metà ottobre, non ha comunque perso occasione per mostrarsi ai fotografi al meglio: sia affacciandosi alla finestra del suo appartamento nell'East Side, sia durante le uscite per i controlli sulla libertà vigilata. In una di queste uscite, Anna Sorokin ha sfoggiato la sua cavigliera con disinvoltura sotto a dei collant, dettaglio che ha fatto decisamente colpo sui fan.

anna sorokin delvey on her way to a parole meeting pic.twitter.com/FgGPP7OpFW — noah ABBY DAY (@pradachurch) October 25, 2022

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Novembre 2022, 09:19

