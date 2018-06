Australia, filmato uno strano animale: «Forse la Tigre della Tasmania, estinta 80 anni fa»​

Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C'è chi continuava a sostenere si trattasse di un, chi credeva fosse un incrocio tra une un lupo, chi pensava fosse una specie aliena e chi invece era convinto che si trattasse di un. Una cosa è certa: labbattuto da un allevatore nei pressi della propria fattoria, nel, presentava delle caratteristiche decisamente uniche. Anche gli esperti, d'altronde, avevano avanzato grossi dubbi: quel canide non somigliava per niente a un lupo, dal momento che avevatroppo corte,troppo larghe e undecisamente anomalo.L'ipotesi principale, al di là delle teorie più bizzarre, è che l'animale, una femmina, fosse un incrocio tra un cane e un lupo. Anche i veterinari e gli zoologi del Montana, dove era stato ucciso l'animale, l'avevano ovviamente presa in considerazione. Quelle, però, continuavano a rappresentare un mistero. Per questo motivo l'animale è stato trasferito in un laboratorio dell'Oregon per analisi più approfondite. Dalla carcassa sono stati prelevati campioni di, poi confrontati con quelli di vari tipi di canidi, dai cani ai lupi, passando per i coyote. Lo riporta anche l'ente di tutela della vita selvatica del Montana Il raffronto del dna dell'animale ha permesso di stabilire la sua vera natura: si tratta di una, di età compresa tra i due e i tre anni, che rispetto alla propria specie presenta delle anomalie fisiche, rare ma assolutamente possibili in natura. Lo garantiscono alcuni esperti di genetica animale: «All'interno di varie specie sono possibili numerose variazioni, non c'è niente di cui stupirsi». La buona notizia, come si premura di far sapere anche IFLScience , è che la lupa non era in fase di allattamento, quindi non ci sono dei cuccioli rimasti senza la loro mamma e i più sensibili tra gli amanti della fauna selvatica possono tirare un sospiro di sollievo.