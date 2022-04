Angelina Jolie a Leopoli, la fuga nel bunker ​dell'attrice mentre suona l'allarme antiaereo

Angelina Jolie, in visita a sorpresa a Leopoli, è stata ripresa mentre correva a mettersi al riparo durante un allarme antiaereo. Nel filmato di vede l'attrice e regista statunitense che cammina a passo svelto con il suo entourage. La star, 46 anni, inviata speciale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, era stata avvistata questo pomeriggio in un bar nel centro. Vestita con abiti casual e uno zaino, aveva salutato tutti sorridendo e rivolgendosi all'obiettivo della telecamera. Subito riconosciuta dai fan ucraini, Jolie si era anche ferma anche per firmare gli autografi.

Angelina Jolie in Lviv forced to run for cover due to missile threat. pic.twitter.com/AL4cRNQFH7 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) April 30, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Aprile 2022, 22:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA