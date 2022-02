Angela Merkel derubata al supermercato mentre fa la spesa: presi soldi e carta di credito dalla borsa

Angela Merkel è stata derubata al supermercato. Lo riferiscono alcuni media tedeschi che riportano l'episodio, avvenuto giovedì 24 febbraio mattina in un supermercato nella Morsestrasse del quartiere Charlottenburg a Berlino. In quel momento la borsetta dell'ex cancelliera era appesa al carrello e una mano furtiva avrebbe prelevato al suo interno il portafoglio con carta d'identità, tessera bancomat, patente e denaro in contanti nonostante fosse scortata da «almeno» un agente di sicurezza.

Angela Merkel derubata al supermercato mentre fa la spesa

Successivamente la Merkel non si sarebbe rivolta al supermercato ma direttamente alla caserma della polizia per sporgere deuncia. La polizia ha solo confermato che «una signora di 67 anni ha denunciato un furto presso il commissariato della Friedrichstrasse».

Non è la prima volta che l'ex cancelliera viene vista intenta a fare la spesa da sola: durante il lockdown aveva fatto il giro del mondo la sua foto mentre spingeva il carrello della spesa davanti alla cassa. Tra gli acquisti, anche una bottiglia di vino italiano.

