Perde un anello di diamanti nel water, 13 anni dopo lo ritrova grazie ai social: «E' perfetto come prima»

Dopo essersi lavata le mani nel lavandino del bagno nel lontano 2010, Mary Strand aveva tirato lo sciacquone e fatto cadere accidentalmente il suo anello di diamanti d'oro nel water. Ha immerso le mani, in una corsa disperata quanto vana per strapparlo dal vortice d'acqua.

La disperata ricerca nelle fognature

Strand aveva chiamato suo marito, David, che gestisce l'attività di pulizia delle fognature e degli scarichi della famiglia. Quando arrivò a casa loro a Rogers, Minnesota, tentò un lavoro d'urgenza in bagno per liberare l'anello. Senza fortuna. Ha poi fatto scivolare la sua telecamera fognaria a 200 piedi giù per lo scarico. Nemmeno quello ha funzionato. Infine, gli Strand hanno contattato i lavoratori municipali per far controllare le tubature della città.

Quando nessuno di questi sforzi andò a buon fine, Strand rinunciò a ogni speranza di trovare l'anello che suo marito le aveva regalato per il 33° anniversario di matrimonio: un'ampia fascia d'oro tempestata di un grande diamante marquise al centro e accentuata con 12 diamanti più piccoli e 16 “itty bitty”. Non sapeva che era solo l'inizio di un'odissea che sarebbe durata 13 anni prima che l'anello riapparisse in un impianto di trattamento delle acque reflue a un quarto di miglio di distanza.

Anello ritrovato

A marzo, i lavoratori delle acque reflue della cittadina di Rogers hanno trovato l'anello mentre pulivano un pezzo di fognatura. La scorsa settimana, dopo una campagna pubblicitaria e un'indagine durata settimane, la Strand ha potuto finalmente rivedere il suo anello.

Ad aprile, il Metropolitan Council, un'agenzia governativa che serve le città e le contee nell'area di Twin Cities, aveva annunciato la scoperta sui social media e aveva invitato chiunque pensasse che potesse essere loro a presentare un reclamo fornendo una descrizione di ciò che avevano perso .

Il video della riconsegna dell'anello

Strand non era a conoscenza della scoperta dell'anello fino a quando sua figlia, che vive a circa un'ora da Rogers, lo ha scoperto mentre navigava su una bacheca del quartiere.

Tredici anni di melma e chissà cos'altro avevano preso il sopravvento sull'anello. Quattro dei diamanti "piccolissimi" si erano rotti e la fascia d'oro è "davvero sbavata", ha detto Strand. Ma, ha aggiunto, il diamante marquise è "assolutamente stupendo" e l'anello nel suo insieme è in condizioni straordinariamente buone dato quello che ha sopportato. La Strand ha anche ammesso che non si sarebbe mai aspettata di rivederlo.

